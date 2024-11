Teatro | Ascanio Celestini al Nuovo dedica uno dei suoi racconti a San Francesco

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

porta in scena, da giovedì 14 novembre 2024 alle ore 21.00 (repliche fino a domenica 17) aldi Napoli, Rumba. L’asino e il bue del presepe di Sannel parcheggio del supermercato, presentato da Fabbrica, Fondazione Musica Per Roma eCarcano.In scena, assieme al musicista Gianluca Casadei,immagina la vita dioggi: come il santo vivrebbe la povertà nell’Italia contemporanea e quale compagno di strada sceglierebbe, per non essere semplicemente povero, ma servo dei poveri.Un uomo contro corrente che, pur essendo ricco, scelse non solo di essere povero, ma di farsi servo dei poveri. Un cavaliere che non volle più fare la guerra e che, da frate, in tempo di crociate, si recò in Terra Santa predicando la pace e la fratellanza.A lui si deve l’invenzione del Presepe, che il santo allestì per la prima volta a Greccio.