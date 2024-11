Ilnapolista.it - Stavolta per Juric è finita, neanche la doppietta di El Shaarawy salva la Roma. Fischi dell’Olimpico

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

Laperde ancora: 2-3 col Bologna tra i. Perle cose si complicano. I Friedkin si saranno pentiti di aver annullato il loro viaggio a. Per i giallorossi si tratta della seconda sconfitta consecutiva e di mezzo c’è il pareggio in Europa League contro l’Union Saint-Gilloise, squadra ampiamente alla portata degli uomini di.In un primo tempo piuttosto equilibrato, è il Bologna a tornare negli spogliatoi in vantaggio: al 25? segna Castro sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Laprova a reagire subito con Koné che accelera e arriva sul fondo a sinistra, serve Soulé che tira e prende la traversa.I giallorossi trovano il pareggio con Elnel secondo tempo. Al 63? l’attaccante dellaappoggia per Mancini e va all’inserimento in area. Cross in area del difensore, Elcolpisce di testa e mette la palla in rete.