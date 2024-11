Formiche.net - Serve un nuovo Pnrr per la transizione. I fondi alla sanità? Non si toccano. Parla Decaro

Undedicato al percorso di, evitare i tagli al sistema sanitario e alle politiche europee in questo senso, accelerare sulla decarbonizzazione e disegnare una strategia efficace – anche nel solco delineato dall’ex premier, Mario Draghi – per aumentare la competitività dell’Ue. Sono i temi cardine sui quali, come racconta a Formiche.net, si sta concentrando, nel suoruolo di presidente della Commissione Envi, l’eurodeputato del Pd Antonio, lei presiede la Commissionein Ue. Quali le priorità che la Comunità ha individuato per intervenire a sostegno delle politiche sanitarie dei singoli Stati e in particolare per rafforzare il sistema sanitario nazionale italiano?Uno dei primi atti della Commissione Envi che presiedo è stato quello di inviare una lettera con la quale mostravamo la nostra contrarietà rispetto all’idea di tagliare circa un miliardo di euro al programma EU4Health per il periodo 2025-2027 oltre ai altri tagli operati dal Consiglio su vari programmi dedicatisalute etutela di natura e biodiversità, su economia circolare e qualità della vita, su mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e sullaverso le energie pulite.