Serie C Femminile / Colpo grosso della Jesina Aurora: 2-1 contro il Venezia 1985 al Carotti

Grande vittoria, che nel secondo tempo ribalta l’iniziale vantaggio dele vince 2-1, prendendosi tre punti d’oro: la cronaca e il tabellinogaraJESI, 10 novembre 2024 – In casasi sentiva il bisogno di trovare fiducia e continuitàun avversario molto duro, e le leoncelle sul campo hanno risposto alla grande.VerdiniNella gara del, valida per la decima giornata, le biancorosse vincono in rimonta per 2-1ile si portano a casa tre punti fondamentali. Vittoria importantissima non solo per la classifica o per il livello dell’avversario, ma anche per il grande segnale di crescita mostrato dalle leoncelle: la, come già fatto a Ferrarala Spal, non si scompone dopo il vantaggio subito, arrivato dopo pochi minuti, e rimane perfettamente in partita, riuscendo poi a ribaltarla nel secondo tempo.