Agrigentonotizie.it - Registro per la sicurezza alimentare non compilato da 9 mesi: stangata per un bar

Leggi l'articolo completo su Agrigentonotizie.it

Non trecome l'altro bar, del centro, sanzionato. Ma ben otto. Da tanto non veniva- stando a quanto è stato accertato dai poliziotti del commissariato di Canicattì - ildi autocontrollo Haccp, che serve per la prevenzione dei rischi alimentari. L'amministratore unico.