Prospettiva 2050. Ecco il nuovo piano di Pechino per lo sviluppo spaziale

Cinque temi scientifici e diciassette aree prioritarie di ricerca su argomenti complessi che spaziano dalla connessione Sole-Terra al rilevamento delle onde gravitazionali nello spazio, e ancora dalla scienza della microgravità all’osservazione del tempo, programmate all’interno di una tabella di marcia suddivisa in tre fasi sulla base degli obiettivi che si ambisce di raggiungere. Con il documento “Mid-to-Long Term Plan for Space Science Development (2024-)” coedito dall’Accademia Cinese delle scienze, dalla China National Space Administration e dalla China Manned Space Agency, la Repubblica Popolare Cinese si dota per la prima volta di unnazionale a lungo termine sulle sue ambizioni spaziali.Il documento attinge dai quinquennali libri bianchi cinesi relativi al programma, illustrando i progressi compiuti fino ad oggi e definendo i tre grandi obiettivi, uno per ciascuna fase: entro il 2027,mira a raggiungere influenti scoperte scientifiche attraverso l’esplorazione lunare e planetaria; entro il 2035, prevede di istituire una stazione di ricerca lunare e di progredire nell’osservazionead alta precisione; infine, entro il, intende divenire un leader a livello globale con scoperte scientifiche rivoluzionarie, missioni spaziali profonde e affermandosi come centro globale per la scienza