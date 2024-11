Iltempo.it - “Numeri senza precedenti”. Musk svela il segreto della valanga di voti Amish per Trump

Nelle elezioni del 2024, Donaldha guadagnato idi donne, uomini, neri, giovani elettori e ispanici rispetto al 2020. E gli. Secondo il New York Post, gli elettorisi sono registrati per votare con “” nello stato chiavePennsylvania. Il maggiore interessecomunità religiosa per la politica deriva da un'incursione federale in una fattoria locale di latte crudo a Bird in Hand, in Pennsylvania, lo scorso gennaio. “Il Dipartimento dell'AgricolturaPennsylvania ha preso d'assalto la fattoria di Amos Miller il 4 gennaio dopo le segnalazioni di malattie nei bambini legate ai prodotti lattiero-caseari crudi acquistati lì, secondo il media locale Lancaster Farming”, si legge nel rapporto. Questo è stato l'impulso che li ha spinti a dire: “Dobbiamo partecipare al voto”.