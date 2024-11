Nba 2024 2025 | Cleveland 11-0 Wembanyama ko contro Utah

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Continua la corsa di, che vince l’undicesima partita su undici e batte Brooklyn in casa 105-100. Tre giocatori oltre i 20 punti per i Cavaliers con Mobley top scorer (23 punti+16 rimbalzi). Seguono Mitchell (22 punti) e Garland (20 punti+6 assist). Non bastano ai Nets i 23 punti di Cam Johnson e i 22 di Thomas e Schroder per evitare il ko. Chicago corsara ad Atlanta. I Bulls passano 125-113 e mandano otto giocatori in doppia cifra. Dosunmu dalla panchina il migliore (19 punti+4 assist). 18 a testa per White, Vucevic e LaVine. 13+6+7 per Giddey e 10 per Phillips, Smith e Williams. Trae Young tira con il 38% dal campo e gli Hawks si fermano ancora dopo la sconfitta a Detroit. San Antonio perde di uno in casa. 111-110 per i Jazz, che approfittano di un buon Markannen (20+6+4) e di un ottimo Sexton (23+4+2) per centrare il secondo successo nelle ultime tre partite.