Monza Nesta | Dopo il gol subito ci siamo un po’ persi

“Credo chepartiti bene, creando alcune situazioni pericolose.aver preso il gol ciun po’andati fuori giri. Nel secondo tempo abbiamo cambiato modulo e abbiamo ripreso la partita. Facciamo tutte partite simili, vuol dire che c’è un problema. I ragazzi sono eccezionali, anche questa sera hanno spinto e dato il massimo. Dobbiamo capire in fretta quale sia il motivo delle sconfitte e cercare di risolverlo“. Così il tecnico del, Alessandro, ai microfoni di Sky Sport,la gara casalinga persa per 1-0 contro la Lazio. “Abbiamo preso un gol evitabile, Zaccagni fa sempre quella giocata. In termini realizzativi stiamo facendo bene, però bisogna essere più cattivi, soprattutto quando affrontiamo queste squadre. La gestione della palla è fondamentale, bisogna avere più controllo della partita“, ha concluso.