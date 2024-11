Superguidatv.it - Marina La Rosa, dal Grande Fratello a La Talpa: “I soldi vanno via…”

Tra i protagonisti a “La”, l’exLa– sorprende svelando cosa la spinga al ritorno in TV, con la rivelazione di un patrimonio prosciugato. Dopo la popolarità e i guadagni facili – che raggiungeva da concorrente al padre dei reality in Italia – l’ormai ex gieffina fa, oggi, ‘mea culpa’ su un passato dalle spese folli.Dal “” a “La”:Laracconta la famaÉ unaLaintimista, a raccontarsi da ospite intervistata al podcast “One more time” di Luca Casadei. Nell’intervista che ne anticipa il debutto come concorrente alla nuova stagione di La, l’ex gieffina svela la medaglia dalla doppia faccia della fama. Il riferimento é al periodo fatto di aerei, viaggi, appuntamenti importanti che la vedeva impegnata prima di allontanarsi dalla TV: «Prendevo aerei privati e a volte non avevo neanche idea di dove stavo andando -fa sapere La-.