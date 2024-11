Secoloditalia.it - L’annuncio di Gasparri: “Pubblicherò i volti di chi ha inneggiato in piazza alla caccia all’ebreo”

“Allucinante l’impunità dei predicatori di odio e di terrorismo che ieri hanno vomitato odio per le strade di Milano. Che dice la inerte Procura della Repubblica? Un gruppo di persone ben mostrato perfino nei telegiornali ha ostentato foto dei terroristi massacratori di Hamas, come lo sterminatore Sinwar”. Lo scrive su Facebook Maurizio, postando alcune foto del corteo pro-Pal a Milano.: “Che dice la Procura di Milano?”“Poi durante un comizio pubblico – prosegue il presidente dei senatori di Forza Italia – si èal pogrom antisemita avvenuto in Olanda. Violando una serie di leggi. E la magistratura dorme. O si può fare una cosa simile? Possono delirare nelle strade dei criminali italiani e stranieri spalleggiati dsinistra? Una sinistra che intanto fiancheggia altri criminali che assaltano e feriscono le forze dell’ordine, alle quali va tutta la nostra solidarietà.