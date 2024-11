Nerdpool.it - Kevin Feige conferma i piani per Miles Morales nel MCU

Oggi Marvel terrà un panel al D23 Brazil, dove i fan sperano di scoprire ancora più dettagli suifuturi del MCU. Detto ciò, il presidente dei Marvel Studiosnon ha voluto aspettare il panel per rivelare alcune informazioni interessanti sul futuro del MCU, e in un’intervista con Omelete,è stato intervistato sullo stato delin live-action. Il popolare Spider-Man è apparso finora solo nei film del Spider-Verse, eha dato un aggiornamento su quando sperano di portarenon solo in live-action, ma ufficialmente nel MCU.In risposta alla domanda sullo stato dinel MCU,ha detto: “apparirà nel terzo film di Spider-Verse, che è in produzione. Spero che, subito dopo, possa entrare nel MCU in live-action.”Grandi notizie per i fan di Spider-Man, poiché ciò significa che manca solo un altro film prima chepossa finalmente fare il suo ingresso nel MCU.