Ho trovato un serpente nel wc e l’ho fatto estrarre Ma dopo pochi giorni ne ho trovato un altro uguale al primo | la storia su People

Laè finita su Newsweek, sue su tanti altri siti perché se già trovare un pitone nel wc non è cosa solita, trovarne addirittura due in una settimana potrebbe essere da record. Intanto, siamo in Australia e tutto è stato raccontato nella pagina Facebook di un’azienda del Queensland, la Hervey Bay Snake Catchers: il 22 ottobre scorso, il telefono della sede ha suonato con urgenza, c’era daun pitone tappeto (Morelia spilota) da un wc, in una casa della città costiera di Maryborough.“È riuscito a infilarsi proprio nella curva a S, così abbiamo dovuto tagliare il tubo sotto la casa e spingerlo da un lato”, si legge sul post. Il serpende, scrive la Harvey, si è “infastidito”, di essere pungolato e ha deciso “di uscire per incontrarci” così da “permetterci di rimuoverlo”.