Guarda che fa Shaila… Grande Fratello Jessica e Mariavittoria sotto choc | l’ultimo gesto le manda fuori di testa

, Shaila Gatta ancora nel mirino. Stavolta sonoMorlacchi eMinghetti ad aver preso di mira l’ex velina di Striscia La Notizia. Nella Casa la ballerina e showgirl fa discutere spesso per la sua storia con Lorenzo Spolverato. I due, fin dai primi giorni, si sono mostrati particolarmente ‘caldi’. Dopo aver messo da parte i flirt, rispettivamente con Javier Martinez e Helena Prestes, hanno iniziato una relazione caliente. Si appartano appena possono in atteggiamenti intimi, tanto che già in più di un’occasione i coinquilini si sono lamentati per questo trasporto ritenuto eccessivo e senza freni. Questa volta, però,hanno criticato Shaila per un altro motivo.Leggi anche: “Una cosa assurda”. Javier, nuovo capitolo con Shaila: scioccato per quello che è successosputano veleno su Shaila: “Con Federica.