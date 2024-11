Gamberorosso.it - Giogione contro i burger vegetali: "Non li chiamate carne"

Leggi l'articolo completo su Gamberorosso.it

Li avrete trovati anche voi, tra i banchi dei supermercati o in qualche menu, nascosti tra gli originali e le varianti di pesce. Sono i, simili in tutto e per tutto ai classicidi manzo (secondo qualcuno anche migliori), così pare. Perché poi alla prova dell'assaggio, qualche differenza c'è. Almeno a sentire uno che di cucina diè appassionato, oltre che esperto. Uno che non le manda a dire, come Giorgione (qui per seguire la serie del Gambero Rosso tv Orto e cucina). E proprio lui abbiamo interpellato per avere un giudizio spassionato. Lo abbiamo fatto sedere a tavola, davanti un classico piattone da pub: panino cone patatine. Se non fosse per quel dettaglio del, senza. Lo chiama un «conglomerato urbano poco definito».Il responso: è commestibileIniziamo: «Che hai in mano? Undivegetale».