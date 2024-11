Ilnapolista.it - Giallo Dybala, Juric lo esclude dai convocati ancor prima dell’ultimo allenamento (Messaggero)

In casa Roma ne succedono di ogni. L’ultima grana chedeve affrontare è il. Il tecnicorosso ha infatti anticipato in conferenza l’esclusione dell’argentino contro il Bologna. Ma, a quanto si apprende dal, gli accordi tra tecnico e giocatore erano diversi.si aspettava di dover sostenere un provino per testare le sue condizionedi permettere adi fare una scelta. Così non è stato.Il morale diera già a terra, ora il rapporto conrischia di complicarsiScrive il:La settimana nera dell’argentino finisce nel peggiore di modi. Non è convocato per la fare col Bologna a causa di un problema muscolare. Ma l’attaccante è rimasto sorpreso dalle parole diin conferenza stampa poiché il tecnico ha anticipato il forfait mentre il calciatore pensava di dover effettuare un provino nel primo pomeriggio che avrebbe stabilito se fosse stato il caso di rischiare o meno.