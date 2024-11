Anteprima24.it - Diociottenne ucciso, Ferrante: “Dilagano modelli malavitosi, serve una svolta culturale”

Tempo di lettura: < 1 minuto“La morte di Arcangelo Correra, il diciottenne deceduto a causa di un colpo di arma da fuoco alla testa, è l’ennesimo episodio di violenza tra i giovanissimi nel napoletano. Atroci omicidi, tutti mossi da futili motivi, che impongono di mettere in campo interventi urgenti non solo sul piano della prevenzione, ma anche a livello formativo ed educativo. Il facile accesso alle armi e il dilagare disono alla base di una recrudescenza criminale che va combattuta anche garantendo il presidio di luoghi di socialità per i nostri ragazzi. Ringrazio la Prefettura e le Forze dell’ordine per lo straordinario lavoro che stanno portando avanti. Non può tuttavia esserci una vera azione di legalità senza adeguati investimenti culturali, perché è anche e soprattutto attraverso di essi che si rende effettiva la presenza dello Stato.