Ilfattoquotidiano.it - Dice al marito di riportare indietro il cucciolo che le ha regalato nonostante i figli siano felici di averlo: “Non ho tempo”. La storia su Reddit

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

, come voi lettori di FQMagazine sapete ormai bene, è una fonte inesauribile di storie. L’anonimato consentito dalla piattaforma e i tantissimi commentatori rendono spesso queste storie virali e riprese dai siti di mezzo mondo. In questo caso è People alo sfogo di una donna. Che cosa le è capitato? “Io e miosiamo sulla quarantina e sposati da 15 anni. I nostrianno 11 e 14 anni”.La donna racconta che il loro cane è morto da un paio di anni, un animale anziano al quale tutti erano affezionati. Così, spiega, “abbiamo parlato di prendere un altro cane, ma quando i bambini finiranno le superiori. I cani sono un grande impegno e io non ho. I ragazzi hanno attività sette sere a settimana e io lavoro in due posti (per un totale di 50 ore). Anche mioha un lavoro apieno, ma fa smartworking tre volte a settimana”.