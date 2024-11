Napolipiu.com - Conte blinda la squadra: Spunta un retroscena prima di Inter-Napoli

Il tecnico ha voluto preparare la sfida di San Siro lontano da occhi indiscreti Antonioha alzato il muro della segretezza intorno al. L’ultimo allenamentodella partenza per Milano si è svolto nel massimo riserbo al centro sportivo di Castel Volturno, come riporta il Corriere dello Sport.La posta in palio è altissima: il primo posto in classifica. L’è obbligata a vincere per completare il sorpasso e presentarsi alla sosta da capolista solitaria. Il, invece, ha due risultati su tre a disposizione: anche un pareggio permetterebbe agli azzurri di mantenere la vetta.L’allenamentotoLa seduta di rifinitura, rivela il Corriere dello Sport, è stata “sigillata come un X-File”.non ha voluto lasciare nulla al caso, proteggendo le sue scelte tattiche da eventuali osservatori.