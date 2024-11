Lapresse.it - Aeroporto Fiumicino, aereo diretto in Cina in fiamme: atterraggio d’emergenza

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

Pochi minuti dopo il decollo dall’di, un voloindella compagnia aerea Hainan Airlines è stato costretto ad unper un incendio ad uno dei motori.Il personale dei vigili del fuoco, in servizio allo scalo aeroportuale Leonardo Da Vinci, hanno attivato immediatamente le procedureed il velivolo, prima di toccare terra ha scaricato, come prescritto dalle norme di sicurezza in caso did’ emergenza, tutto il carburante.Ad attendere il velivolo a terra c’erano tutti i mezzi antincendio dei vigili del fuoco. Da un primo esame del rotore, secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, sembrerebbe che all’interno del motore sono stati trovati resti di uccelli e piume che con le alte temperature avrebbero preso fuoco. Al momento non risultano feriti.