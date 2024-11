Thesocialpost.it - “Trump? Non sa cosa fare. L’America è al tramonto, si va verso il disordine globale”. L’allarme dell’esperto

Ildell’egemonia americana e le sfide per: un nuovoCon il ritorno di Donaldalla Casa Bianca, si apre una nuova fase di disordini e sfide interne per gli Stati Uniti, un Paese che sembra sempre più diviso e fragile sotto la pressione di profondi contrasti interni e da un inarrestabile declino internazionale. A delineare questo scenario complesso è Lucio Caracciolo, che analizza la crisi dell’influenza americana nel mondo e gli ostacoli che il Presidente troverà nel tentativo di riaffermare il suo potere.Gli Stati Uniti: un gigante in declinoCaracciolo sostiene che, pur essendo presidente, non è il padrone degli Stati Uniti e tanto meno dell’intero globo. La potenza americana, un tempo guida unipolare, mostra segni di declino senza che nessuna altra Nazione sia in grado di sostituirla.