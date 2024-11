Thesocialpost.it - Tragedia immane, prima l’incidente poi il suicido: le ragioni del gesto

a Padru, dove un uomo di 65 anni si è tolto la vita nella sua abitazione in una frazione del paese, poco dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale.Secondo le prime ricostruzioni riportate dall’Unione Sarda, l’uomo si trovava alla guida di un’auto che si è scontrata frontalmente con un altro veicolo sulla provinciale 24, nei pressi della frazione di Sozza. L’impatto sembra aver lasciato l’uomo profondamente scosso e preoccupato per le possibili conseguenze dell’accaduto, comprese sanzioni amministrative e il rischio di provvedimenti sulla patente.Dopo, l’uomo si sarebbe allontanato dalla scena, visibilmente sconvolto, per fare ritorno alla propria abitazione, dove ha compiuto l’estremocon un colpo di fucile. Sulla vicenda indagano i carabinieri.