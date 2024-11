Lanazione.it - Tra diffide, esposti e liti sindacali. L’autunno nero del trasporto. Le incognite viaggiano sul bus

Un esposto che sarà depositato la prossima settimana in Procura da alcuni sindaci. Una diffida, la seconda in pochi giorni, all’indirizzo di Atc. E la lite, tutta interna ai sindacati, sulle vicende che stanno caratterizzando il tpl. Ce n’è abbastanza per questo autunnodei trasporti, che ruota attorno alla gara per il subappalto da circa 30 milioni indetta da Atc e vinta dall’ati Trotta-Riccitelli: una vicenda che da più parti sperano ai titoli di coda. Secondo fonti interne ad Atc, tutti gli autisti di Seal (eccetto pochissime unità) hanno firmato le dimissioni e sono pronti a prendere servizio per l’ati da lunedì 11. Resta un nodo, non secondario: la vendita dei mezzi – da Seal alla nuova cordata – da finalizzare entro il 15 novembre. Proprio la controllata di Saca ieri, tramite l’avvocato Luca Benedetto, ha inviato la seconda diffida in due giorni, questa volta ad Atc, Trotta e Riccitelli.