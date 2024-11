Ilrestodelcarlino.it - Si sente male sul treno, soccorsa ragazza di 23 anni: partorisce poco dopo

Reggio Emilia, 9 novembre 2024 – Unadi 23al nono mese di gravidanza si è sentitasul, è statadagli agenti di polizia. Eha partorito in ospedale. Una bella storia a lieto fine. E’ accaduto nella serata di mercoledì.prima delle 23 alla polizia ferroviaria di Reggio Emilia è arrivata la segnalazione dalla sala operativa del compartimento di Bologna: stava arrivando in stazione, proveniente da Milano, unregionale con a bordo unache aveva accusato un malore. La 23enne stava viaggiando in compagnia di un’amica e della figlioletta di quest’ultima, di appena due. Quando il convoglio è arrivato in stazione a Reggio, gli operatori Polfer – tre uomini – hanno chiamato subito il 118 e intanto soccorso la 23enne, che era uscita dal bagno tremante e con forte sudorazione.