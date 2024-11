Oasport.it - Scherma, il francese Patrice vince ad Orano. Cavaliere e Torre sfiorano il podio

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

La prima firma stagionale è di Sebastien. Ilha trionfato nella prima tappa della Coppa del Mondo di sciabola maschile adin Algeria. Il transalpino si è imposto in finale per 15-11 contro il rumeno Radu Nitu. Sulci salgono anche lo spagnolo Santiago Madrigal ed il sudcoreano Park Sangwon.Sono due gli azzurri che si fermano ai piedi del. L’ultima stoccata è fatale per Dario, che viene sconfitto dallo spagnolo Madrigal con il punteggio di 15-14. Sempre nei quarti è stato eliminato Pietro, che si è arreso al rumeno Nitu per 15-13 al termine di un assalto molto combattuto.sono anche gli unici due italiani a raggiungere gli ottavi di finale, dove hanno sconfitto rispettivamente il cinese Shen (15-11) ed il polacco Stasiak (15-7).