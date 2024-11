Ilnapolista.it - Roma, Juric sempre più in bilico: contatto telefonico tra i Friedkin e Mancini (Sky)

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

Domani laaffronterà in campionato il Bologna con Ivanancora in panchina, nonostante il forte rischio di esonero. Pare infatti che la dirigenza abbia avuto unieri con Roberto, ex ct della Nazionale italiana e di quella saudita.Il tecnico era nella lista dei possibili sostituti di, insieme a Lampard, Sousa, Terzic e Potter.tra: il tecnico non conferma né smentisce la notiziaSecondo quanto riportato da Sky Sport:Nella mattinata di venerdì 8 novembre c’è stato untra la proprietà giallorossa e Roberto. L’ex commissario tecnico della Nazionale, raggiunto da Sky, non ha confermato la notizia. Iltra la proprietà dellae Robertonon serve altro che a confermare la più normale delle leggi dello sport: sono i risultati a decidere i destini degli allenatori.