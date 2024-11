Gaeta.it - Nuovi raid aerei israeliani in Gaza: al meno 14 vittime tra i civili

Facebook WhatsAppTwitter Gli sviluppi recenti nel conflitto israelo-palestinese evidenziano un aumento della violenza, con nuove perdite di vite umane. Nella mattinata di oggi, al14palestinesi sono stati uccisi a seguito di una serie dicondotti dall’esercito israeliano suCity e Khan Younis, evidenziando la drammatica situazione umanitaria che colpisce la regione.tra iCity e Khan YounisLe operazioni militari hanno avuto un impatto devastante suCity, dove cinque persone hanno trovato la morte. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa palestinese Wafa, le Forze di Difesa Israeliane hanno bombardato la scuola Fahd al Sabah, che al momento dell’attacco serviva come rifugio per numerosi sfollati. Questa situazione mette in luce il grave rischio che corrono iin un contesto di conflitto armato, dove luoghi di raccolta e protezione diventano obiettivi di attacchi