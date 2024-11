Dailymilan.it - Milan, Arrigo Sacchi sta con Fonseca: il club lo aiuti! Sulla scelta di Camarda…

, l’ex allenatore dei rossonerisi schiera cone apprezza ladi schierare Camarda dal 1?. Ecco le paroleL‘ex allenatore delstellaresta con Pauloed è convinto che il tecnico portoghese abbia in mano lo spogliatoio e – dopo un inizio di stagione complicato – adesso abbia imboccato la strada giusta: “è un tecnico che, in questi primi mesi daista, ha dimostrato di non avere problemi a mandare in panchina campioni famosi. Sta facendo bene, ma è’ necessario concedergli il giusto tempo e non pretendere la luna”.Secondo, l’allenatore rossonero ha grande coraggio, ma deve essere supportato dalla società in tutte le sue scelte. Solamente così si può creare una mentalità di gruppo vincente (proprio come neldi Berlusconi, quando società e tecnico erano quasi una cosa sola).