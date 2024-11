Agi.it - Inagurata la passerella sulla Fontana di Trevi, "una prospettiva spettacolare"

Leggi l'articolo completo su Agi.it

AGI - Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha inaugurato lache consentirà di gestire e contenere gli enormi flussi di visitatori delladifinché non saranno completati i lavori di restauro. Niente assembramenti intorno al vascone: non più di 130 persone potranno attraversare la struttura che offre una nuova e temporanea modalità di fruizione di uno dei monumenti più celebri della Capitale. "All'ingresso dellac'è un tappetino conta-persone", ha spiegato Gualtieri, "con questa, infatti, sperimentiamo anche il contingentamento, un'iniziativa che abbiamo deciso di prendere per consentire una migliore fruizione della". "In questo caso - ha spiegato il primo cittadino -, ci saranno 130 persone per volta che potranno attraversare la