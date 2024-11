Liberoquotidiano.it - "Il nemico che arriva dal passato": il segno che avrà problemi, l'oroscopo

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Ariete Desiderio di riconoscimenti più che legittimo, è tutto l'autunno che seminate. Il diretto aspetto di Mercurio, pianeta del denaro, avvicina oggi la possibilità di un nuovo successo, come confermano anche Giove e Venere. Ma non potete adagiarvi nella beata certezza che i risultati verranno da soli; aiuti, facilitazioni non mancano, ma è l'iniziativa personale quella che conta anche se richiede fatica. Come cresce la luce della Luna, così cresce il desiderio d'amore. Toro Un guadagno è vicino, le vendite hanno una buona protezione astrale ma dovete essere cauti nelle spese, qualche imprevisto è possibile. Programmate e selezionate i vostri impegni di lavoro, evitate di dare giudizi. Anche la vita sentimentale sarà più serena, grazie a Mercurio che vi aiuta a trovare parole giuste nei confronti del coniuge.