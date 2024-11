I convocati di Spalletti per il doppio impegno con Belgio e Francia

Leggi l'articolo completo su Ilnerazzurro.it

Inter-Napoli di domenica sera farà da apripista ad una nuova pausa nazionali, già entrata nel vivo con le convocazioni del CT azzurro Luciano, che dovrà guidare l’Italia nelle ultime due partite del girone di Nations League in quelli che saranno probabilmente 180 minuti piacevoli da guardare, con gli Azzurri che affronterannoin questo.Al momento l’Italia guida il proprio girone con 10 punti, seguita daa 9 ea 4. Ultimo posto per Israele con 0. Proprio il primo, quello contro il, potrebbe già garantire in caso di pareggio la sicurezza agli Azzurri di accedere ai quarti di finale della competizione, in quello che all’epoca dei fatti venne definito un girone di ferro.Idell’ItaliaPer raggiungere l’obiettivo qualificazionesi affida a 23 uomini, con scelte che di certo hanno destato sorpresa in alcuni casi, come l’esclusione dei due Juventini Michele Di Gregorio e Manuel Locatelli.