Giovani chef, vini locali e universo mixology in campo a Torino

Severa e bellissima,è la città dei caffè, dell’automobile, del cinema, delle botteghe e della buona cucina. E, da domenica 10 a domenica 17 novembre, il centro nevralgico del tennis mondiale, grazie al Nitto ATP Finals, l’evento culminante della stagione ATP, dove si sfidano i campioni più forti, una vetrina per i talenti del tennis mondiale.A far da contorno all’evento sportivo, all’interno della Centrale, nella Nuvola Lavazza, la migliore enogastronomia piemontese e italiana sarà protagonista di una serie di appuntamenti aperti al pubblico, che coinvolgeranno grandi, rinomati produttori di vino, maestri lievitisti, panificatori, bartender d’avanguardia, per l’oramai classico appuntamento con la Lavazza Experience. Un connubio perfetto tra sport, cucina e tradizione enologica.