Gioco d’azzardo. Nuove iniziative contro la piaga

Nuova campagna di sensibilizzazione, progetti dell’associazione "Giocatori anonimi" nelle scuole, le sanzioni della polizia locale ai locali che non rispettano gli orari accensione delle slot (8 multe in pochi mesi), illi della Guardia di Finanza e l’annuncio del nuovo weekendil, il 17 e 18 maggio 2025. Prosegue l’impegno delle realtà firmatarie del Patto di comunità "Non giochiamoci il futuro" per il contrasto del. Associazioni, parrocchie, enti e forze dell’ordine si sono incontrati per fare il punto della situazione e tracciare la strada per i prossimi mesi. "In Italia si giocano 150 miliardi di euro all’anno, a Rho cento milioni. Ci stiamo dando da fare per creare consapevolezza nei cittadini, visto che qui il giocato pro capite è molto alto.