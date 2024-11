Anteprima24.it - FOTO/ Benevento 5, primo punto in Serie A: quanta sfortuna per i giallorossi, con l’Active finisce 0-0

Tempo di lettura: 3 minutidi Alessandro SavoiaÈ terminato a reti inviolate il match valevole per la quarta giornata tra il GG Team Wear5 eNetwork Viterbo, sanniti che conquistano così ilstagionale in questa nuova avventura nella massimadel campionato di futsal italiano.Un incontro spigoloso, ben giocato su entrambi i fronti anche se iltempo, daldi vista delle occasioni create, è stato appannaggio dei ragazzi di mister Centonze, il quale si è presentato a questo appuntamento senza il suo uomo di maggior prestigio, ossia Suazo, fermo ai box per un problema muscolare.La gara entra subito nel vivo, tanto è vero che dopo due minuti il portiere ospite Perez è chiamato algrande intervento su un velenoso diagonale di Ramon. I ritmi si mantengono alti, con ilmolto più predisposto a cercare la rete del vantaggio.