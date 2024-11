Ilrestodelcarlino.it - Fabriano punta al riscatto contro la Fabo dei miracoli

Ristopro, urgeimmediato. Dopo la brutta, davvero brutta, prestazione nel turno infrasettimanale di serie B Nazionale a Caserta dove la squadra di coach Andrea Niccolai non è mai stata davvero in partita rimediando il più netto ko stagionale la Ristoprotorna davanti al pubblico amico nella decima giornata del girone B della principale serie cadetta per affrontare laHerons Montecatini, una delle due squadre della città termale che nonostante abbia poco più di 20.000 abitanti vive da sempre di basket e da qualche stagione può pure permettersi un derby tra quintetti concittadini. In classifica laha 14 punti, due in più dei cugini della Gema e basterebbe questo per far capire il valore della squadra toscana, che in un girone sulla carta decisamente più competitivo del raggruppamento nordcomunque in alto e sogna la promozione.