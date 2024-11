Tg24.sky.it - Enna, indagini su 15enne trovata morta: disposta autopsia. Famiglia: “Non si è suicidata”

Leggi l'articolo completo su Tg24.sky.it

Sarà effettuata il 13 novembre al'sul corpo della ragazzina di 15 anni di Piazza Armerina che il 6 novembre scorso è statanel giardino di casa. La versione del suicidio non convince i familiari della giovane: sostengono che non si sarebbe mai tolta la vita, hanno raccontato che laera spesso presa di mira dalle coetanee e hanno avanzato sospetti sulle vere cause della morte. La Procura per i minori di Caltanissetta ha aperto un'indagine per istigazione al suicidio e - dopo che il corpo era già stato sottoposto a esame esterno e tossicologico, restituito allae preparato per i funerali - ha disposto prima il sequestro della salma e poi l’esame autoptico. Tra le ipotesi, c’è quella che la ragazzina sia stata vittima di atti di bullismo o di revenge porn: secondo gli inquirenti, potrebbe essersi tolta la vita per il timore che venissero diffuse sue foto intime.