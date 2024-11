Rompipallone.it - Dybala e la Roma, è finita per davvero: lo cacciano via

Anche l’argentino finisce nel mirino nel momento molto delicato dei giallorossi: il verdetto che avvicina l’addio della JoyaNelle prime due stagioni alla, è stato spesso protagonista con gol belli e pesanti che hanno tolto più volte le castagne dal fuoco ai giallorossi. Pauloè riuscito a entusiasmare la tifoseria giallorossa, e la cosa non sorprende dato il talento che l’argentino ha sempre dimostrato. In una piazza come quella capitolina, poteva trovare il suo contesto ideale dopo l’addio alla Juventus e in alcuni momenti è stato effettivamente così.Anche l’argentino però è in difficoltà, in questo terribile avvio di annata della. Nonostante la sua classe, non sta riuscendo a incidere e a risollevare le sorti della squadra, anche se qualche lampo di genio c’è stato, come quello che ha permesso di battere il Torino e di ottenere una vittoria in quel momento pesantissima.