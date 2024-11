Ilrestodelcarlino.it - Curto ha terminato pure il servizio sociale

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Marcohale ore di, come da prescizione della Fifa. Il difensore le ha prestate presso l’ufficio stranieri del Comune di Cesena e, ieri, al termine del percorso ha portato a visitare lo stadio Orogel Dino Manuzzi i ragazzi che lo hanno accompagnato in questa esperienza. Così, con quella di domani contro il Cittadella, gara che il difensore dovrà saltare,avrà scontato tutto quanto o quasi la Commissione disciplinare della Fifa gli ha comminato per ’comportamento discriminatorio’ ai danni del calciatore sudcoreano Hee-Chan Hwang per l’ormai nota frase "si sente Jackie Chan". L’episodio risale all’estate scorsa quando, ancora con il Como, titolare del calciatore (a Cesena è in prestito), aveva preso parte ad un’amichevole con i Wolverhampton a Marbella.