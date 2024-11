Ilfogliettone.it - Crisi di governo in Germania: Olaf Scholz riapre al voto anticipato

Leggi l'articolo completo su Ilfogliettone.it

Il secondo giorno delladiinha segnato un cambiamento significativo nella posizione del cancelliere, che ha deciso di riconsiderare la sua ferma opposizione a nuove elezioni prima di metà gennaio.Solo 24 ore prima,aveva definito "indiscutibile" l'idea di evitare il, un atteggiamento che aveva contribuito a far saltare un accordo con il segretario della CDU per una collaborazione costruttiva sulle leggi in scadenza al Bundestag. Ora, tuttavia, il cancelliere ha dichiarato la sua intenzione di incontrare al più presto i capigruppo parlamentari dei partiti democratici per discutere quali norme possano essere approvate entro la fine dell'anno. "Dobbiamo discutere con la massima calma sulla data del", ha affermato, mostrando un'improvvisa apertura alla possibilità di un cambio di rotta.