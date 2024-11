Sport.quotidiano.net - CALCIO PROMOZIONE. Oggi il Castello ospita il San Miniato Basso. Montelupo e Cerretese in trasferta

Sarà l’anticipo Castelfiorentino United-Sanad aprirela decima giornata del girone B di. Fischio d’inizio alle 14.30 al Neri. I gialloblu valdelsani devono riscattare il passo falso di Firenze contro il Centro Storico Lebowski e proveranno a farlo davanti al proprio pubblico, dove finora sono imbattuti e hanno conquistato 11 dei loro 12 punti segnando ben 13 gol in 5 gare (record del raggruppamento). Al contrario il Saninfinora ha raccolto appena un punto in quattro uscite realizzando soltanto tre reti. Nelle fila ospiti figura l’ex Ficarra, 28 presenze e 2 reti a Castelfiorentino nell’Eccellenza 2022-23. Nello stesso raggruppamento domani alle 14.30 complicatasotto tutti i punti di vista per il. A partire dall’aspetto logistico visti i 177 chilometri da percorrere (oltre due ore di viaggio) per raggiungere Albinia dove gioca l’Atletico Maremma.