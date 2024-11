Sport.quotidiano.net - Basket, le ravennati trionfano e volano in classifica. Lugo e Massa Lombarda festeggiano in trasferta. San Pietro Vincoli, esordio con successo nella Fip

Doppioesterno per lenel turno infrasettimanale di campionato della divisione regionale 1. Gli Aviatorsvincono 74-49 (26-7; 39-20; 59-30) in casa di Castel San, mentresbanca 62-53 (12-16; 31-30; 48-44) il campo del Tiberius Rimini. Non ha giocato l’imbattuta capolista Raggisolaris Academy che ha osservato il turno di riposo. I faentini giocheranno stasera alle 19 il derby in casa di, mentreposticiperà il match interno con il Gaetano Scirea che si giocherà giovedì alle 21.30. Il tabellino di: Ravaglia 10, Colombo 6, Spinosa A. 2, Dalla Malva ne, Caroli 19, Orlando 8, Fabiani 7, Gorini 6, Ciadini 4. All.: Solaroli. Il tabellino di: Rosetti 1, Cortecchia, Mazzotti 9, Baroncini L 16., Fussi 11, Creta 7, Canzonieri 4, Caramella 2, Belmonte 2, Arosti 7, Ravaioli (foto, con la palla in mano) 15, Pasquali.