Gaeta.it - Air Cube: il rivoluzionario sky yacht che unisce mare e cielo per esperienze di lusso senza precedenti

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’innovativa avventura nel mondo delsta per prendere forma con Air, un progetto all’avanguardia di Design4Future, un spin-off del Leoni Design Workshop. Questa creazione ambiziosa promette di ridefinire il concetto di viaggio esclusivo grazie alla combinazione di unoe di un dirigibile. Dopo l’apprezzamento riscontrato dallaHouseboat, un’abitazione galleggiante dal design audace, il team guidato da Jacopo Leoni avanza il suo concept con una proposta unica: uno sky, capace di navigare sulle acque e librarsi tra le nuvole.Un nuovo concetto disospeso traAirsi presenta come un dispositivo futuristico, propenso a rivoluzionare l’esperienza del viaggio di. La sua struttura innovativa combina le caratteristiche di une quelle di un pallone aerostatico, per regalare ai passeggeri un connubio di comfort e avventura ineguagliabile.