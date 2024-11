Lopinionista.it - Zingaretti: “Non ci sono più scuse, ora facciamo l’Europa”

ROMA – “Non cipiù: ora. Da ben prima della vittoria di Trump, come europei, siamo di fronte ad un bivio: cambiare e rilanciare l’integrazione verso un’Europa politica o il declino. Dobbiamo proteggere le persone e il pianeta. Servono riforme coraggiose e investimenti per l’innovazione e un salto avanti verso un’Europa veramente più forte e umana. La destra nazionalista non la vuole, noi sì”.Così su Instagram l’ex presidente della Regione Lazio, Nicola, capogruppo del Pd al Parlamento europeo. E su Telegram aggiunge: “si trova a un bivio: o rilancia l’integrazione politica e diventa più forte e solidale, oppure va incontro al declino. È necessario avviare riforme coraggiose, investire in innovazione e proteggere sia le persone che il pianeta”.