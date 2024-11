Tvzap.it - Vigile investito dal carabiniere a Roma, lo straziante messaggio al fratello subito dopo l’incidente

Daniele Virgili è statoda un’auto sulla via Tiburtina nella giornata di mercoledì, 6 novembre 2024. Ildi 25 soli anni è statoda unubriaco a. Il ragazzo fortunatamente è sopravvissuto al, ma purtroppo è rimasto gravemente ferito e per questo i medici sono stati costretti ad amputargli una gamba. Mentre si è trovato sull’asfalto, sanguinante, ha contattato i familiari e la fidanzata e ha mandato loro un. (Continuale foto)Leggi anche: “Sei il mio 110 e lode”: la figlia del famoso cantante italiano si è laureata per la terza voltaLeggi anche: Terremoto in Italia: tre scosse a distanza di poche oreTragico incidente adaDaniele Virgili era diventato agente da appena due mesi e due sere fa, si trovava con due colleghe in via Tiburtina, all’altezza del ponte del Grande raccordo anulare, per i rilievi di un incidente.