Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-11-2024 ore 18:00

Luceverdeben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna circolazione sostenuta e rallentata tra laFiumicino e la diramazioneSud trafficata anche l’interna con rallentamenti maggiori tra Cassia e Prenestinaintenso quello dell’ora di punta in uscita dasul tratto Urbano della A24 su via del Foro Italico rallentamenti e code a tratti tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni stessa situazione sulla tangenziale est tra Tiburtina e viale Castrense Provenendo dall’olimpico nell’altra direzionemaggiormente concentrato tra viale Castrense e lo svincolo A24 molti gli spostamenti nelle zone di San Lorenzo esquilino Pigneto e le consolari in uscita dalla città in corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale ripercussioni per i servizi che Cotral individuati comunque alcuni servizi essenziali garantiti con le fasce di garanzia la prossima quella pomeridiana è dalle 18 alle 20 in funzione le linee metro A e B chiuse la B1 e la C che riapriranno alle 5:30 di domani mattina fuori servizio anche la linea termini Centocelle maggiori dettagli su