Notizie.com - “Ti porterò gli assassini di tuo padre”: la promessa del colonnello alla famiglia di Angelo Vassallo. La spirale del male del carabiniere pluridecorato

Leggi l'articolo completo su Notizie.com

Fabio Cagnazzo,dei carabinieri, è tra i quattro arrestati per l’omicidio del sindaco-pescatore, ucciso a Pollica nel 2010.Unada cui non ne è più uscito, andando sempre più a fondo, sempre più nell’oscurità. Lui, Fabio Cagnazzo,, cacciatore eccellente di camorristi potenti ed inafferrabili, figlio dell’uomo che ha catturato Totò Riina.“Tiglidi tuo”: ladeldi. Ladeldel(ANSA FOTO) – Notizie.comÈ prima entrato in affari con quella stessa criminalità che ha combattuto per decenni, adoperandosi per stoccare droga. Poi, sentitosi alle strette a causa di quell’, sindaco-pescatore di Pollica, un ficcanaso, ne avrebbe progettato l’eliminazione.