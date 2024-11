Gaeta.it - Rischi e conseguenze per il carabiniere che ha investito i vigili urbani a Roma

Facebook WhatsAppTwitter Un incidente stradale di grave entità ha scosso la capitale, coinvolgendo une tre. Questa situazione ha sollevato interrogativi sullelegali e disciplinari per il militare, già indagato per guida in stato di ebrezza e lesioni personali. Con un tasso alcolico di 1.9 g/l, ila di affrontare sanzioni sia sul fronte penale che militare. Vediamo i dettagli di questa delicata vicenda.L’incidente: cosa è accadutoLa serata di ieri ha visto un tragico incidente su via Tiburtina a, dove un, libero dal servizio, hatre agenti della polizia locale. Tra di loro, il vigile Daniele Virgili, venticinquenne, ha subito gravi ferite, compresa l’amputazione della gamba sinistra. La vittima, attualmente ricoverata presso l’ospedale San Camillo, si trova in prognosi riservata.