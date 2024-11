Ilgiorno.it - Risate a denti stretti al Comunale. È arrivata la Stand-Up Comedy

Dall’America al Basso Lodigiano, al teatrodi Caselle Landi arriva la-Up. Lo annuncia Matteo Ghisalberti de “Le stanze di Igor“, che ha scelto di proporre per sabato l’irriverente spettacolo per divertire il proprio pubblico: "Si deve essere pronti a ridere senza freni con tre irriverenti-up comedian: Davide Paglia, Giulio Oldrati e Nando Prati – dice l’organizzatore –. Il loro umorismo tagliente e senza censure trasporterà nel mondo della-up, un genere nato in America e ormai esploso anche in Italia". Sarà una delle tante proposte della nuova stagione teatrale deldi Caselle Landi, che punta a portare il meglio della comicità contemporanea. "Ai nostri spettatori, se non hanno mai assistito a uno spettacolo di-up, dico che è l’occasione perfetta per scoprire un genere in cui si ride a, spesso sfidando i tabù e le convenzioni.