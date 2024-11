Ilgiorno.it - Rapina choc, il racconto della moglie del tabaccaio ferito: “Hanno sparato perché spaventati”

Bereguardo (Pavia), 8 novembre 2024 – “Sto bene, misolo per spaventarmi”. Ilche mercoledì sera è statoda untore entrato nel suo negozio per impadronirsi dell’incasso, ha provato a rassicurare la. La donna, che al momento del tentato colpo si trovava nella tabaccheria di via Patrioti in un punto in cui non poteva essere vista da chi entrava, ora ha paura e preferisce non mostrare il suo volto ed esporsi. “Era l’orario di chiusura – racconta – da dietro ho sentito un tonfo e ho visto mio marito cadere e nascondersi dietro il bancone. Mi sono chiesta che cosa fosse successo, mi sono alzata dallo sgabello e ho visto i duetori, uno ancora dentro e uno sulla porta. Mio marito ha preso spranga di ferro che tiene vicino, si è alzato ha provato a inseguirli.