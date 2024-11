Lanazione.it - Pisa, il chip in silicio per convertire il calore disperso in energia elettrica

, 8 novembre 2024 - La novità arriva da un team di ingegneri elettronici del dipartimento di ingegneria dell’Informazione dell’Università di, che hanno pubblicato due lavori su riviste internazionali, dimostrando la validità di una tecnologia basata su un materiale, come il, biocompatibile e non inquinante (si ricava a partire dalla sabbia) per la produzione di “green energy”. “Siamo riusciti a produrre uninnanostrutturato che produce- spiega Giovanni Pennelli, docente di elettronica al DII e coordinatore del gruppo di ricerca - In genere, idiconsumanoper svolgere delle attività, come fare conti (microprocessori), trasmettere informazioni (idel telefono cellulare), misurare delle grandezze (sensori di temperatura, pressione, .